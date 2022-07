De zware sancties aan Rusland zijn niet alleen tamelijk hypocriet en nauwelijks effectief in het bewerkstelligen van een koerswijziging in Moskou, maar je ze ook niet zomaar terugdraaien. Is Poetin opeens niet meer de nieuwe Hitler, op weg heel Europa te veroveren? Gaan zijn troepen opeens niet meer plunderend, moordend en verkrachtend door het onschuldige Oekraiense land? Intrekken sancties is mede door de emotionele en enigszins propagandistische taal politiek onverkoopbaar.

Sterker, die analyse van Poetin-als-nieuwe-Hitler in plaats van een Poetin met een specifieke door directe belangen gedreven agenda voor Oost-Oekraine betekent in feite dat de NAVO direct de oorlog zou moeten verklaren aan Poetin.

Ineffectiviteit en het ontbreken van een omkeringsmechanisme is al decennia een belangrijk argument tegen economische sancties. Je zag de discussie al toen de VS probeerde Saddam weg te sanctioneren, met vooral een miserabele Irakese bevolking tot gevolg.

Dus een verstrekkende politieke deal met de Russen over de Donbass - waar een meerderheid van de bevolking volgens Westerse peilingen in 2014 afsplitsing voor afscheiding is - is quasi onmogelijk. In de praktijk betekent dit dat we nog jaren vast kunnen zitten aan bijzonder hoge gas- en olieprijzen.

Wie diplomatiek nieuws wat volgt, ziet dat de EU probeert snel zaken te doen met boevenregimes in de Golf, zoals Qatar en Saoedi-Arabie, wat niet alleen hypocriet is (Jemen...) maar ook onvoldoende extra toevoer oplevert. Daarom probeert de EU samen met Japan nu de VS te overtuigen weer te gaan kopen van Iran (oh boy...).

Zo kan het gebeuren dat de sancties ons niet alleen geen stap dichter bij het politieke doel brengen en ons grote schade toebrengen maar we uiteindelijk netto ook voor de 'moralische Mensch' weinig opleveren.