''Of nja, de prijzen stijgen nog steeds maar dan net iets minder hard dan vorig jaar'''

Betekent gewoon dat er nog steeds een schreeuwend tekort aan huizen is, zowel aan koopwoningen als aan huurhuizen, en van die laatste categorie dan natuurlijk weer het meest aan sociale huurwoningen.

Gisteren konden we allemaal vernemen dat Utrecht 6 weken lang alle sociale huurwoningen gaat toewijzen aan statushouders, waarmee ''Eigen Volk Laatst'' officieel beleid is geworden. En wat de - nabije? ik schat over 3 á 4 jaar - toekomst gaat brengen op dit gebied, kon je vanmorgen in het commentaar van hoofdredacteur Pieter Klok in de Volkskrant lezen:

"De oplossing moet daarom wellicht ook worden gezocht in de huidige woningvoorraad. Nederlanders hebben gemiddeld veel vierkante meters tot hun beschikking, meer dan de meeste andere Europeanen. Er is dus ruimte om woningen op te splitsen en zo de woningvoorraad te vergroten.''

Zoals Eric vd Burg gemeenten wil dwingen asielzoekers te huisvesten en statushouders van huizen te voorzien, zo zal er 'straks' een commissie/agentschap/overheidsinstituut of hoe je het noemen wilt, op gemeentelijk of Rijksniveau in het leven geroepen worden, die gaat beoordelen of jij niet 'te ruim' woont, en indien dat zo is in de ogen van de commissie, word je gedwongen naar beperktere woonruimte te verhuizen, wordt je oude woning in 'units' opgesplitst, zodat de 'woningvoorraad' op die manier wordt uitgebreid, en we weer vrolijk verder kunnen gaan met het huisvesten van vele tienduizenden klaplopers per jaar uit de derde wereld. Behalve als je oude 'te ruime' woning wordt toegewezen uit Salem uit Syrië met zijn vrouw en 5 kinderen, dan wordt hij niet gesplitst, want Salem heeft een groot huis nodig voor zijn grote gezin.

Gekkenhuis.