Op je markt is je euro een daalder waard, en nu ook een dollar. Voor het eerst in twintig jaar zijn de euro en de dollar even duur en dat hebt u vast al gemerkt als u onlangs bij de Shaw's in Providence boodschappen hebt gedaan en voor een halve boodschappentas 88 dollar af moest rekenen en vervolgens op de rekening van uw creditcard zag dat dat grapje u meer dan 88 euro heeft gekost. Maar genoeg over de echte slachtoffers van deze economische misère, terug naar het grote verhaal: doordat de dollar duurder wordt, worden dingen die in dollars worden betaald (zoals: olie) ook weer duurder en wordt alles dat daar weer van afhankelijk is ook weer duurder en dan wordt alles wat daarvan afhankelijk is ook weer duurder en dan wordt alles weer duurder en alles nog eens duurder en duurder en duurder en duurder en duurder en duurder! Je zou haast zeggen: "We moeten beseffen dat we samen stukje armer zullen worden".

Goed voor de export!