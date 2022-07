Je moet als boer heel erg naief zijn om werkelijk vertrouwen te hebben in een politieke overheid die de afgelopen 4 jaar constant bewezen te hebben totaal onbetrouwbaar te zijn als het komt tot goede regelingen.

Er gaat het volgende spel gespeeld worden (het pijnlijke is nogwel de doorzichtigheid ervan)

- er wordt iemand aangesteld als onderhandelaar die niet onafhankeljk is en waar een deel van de boeren niet blij mee is. Hiermee de hoop is dat dit verdeel&heers gaat opleveren tussen de verschillende boerenorg. (check!)

- boeren org. worden zwart gemaakt, als extremistisch en/of extreem rechts (check!)

- media brengt vooral boeren in beeld die aan het *plaatje* van bovenstaande voldoen (check!)

-Boeren wordt opgeroepen om afstand te doen van 'extremisten' (om zodoende meer verdeel & heers te creeren en om het valse beeld te bevestigen

- Er wordt door betrokken politici constant aangegeven dat ze de woede begrijpen en vooral vaak de uitspraak doen "begrip te hebben" of zelfs... de pijn te voelen (check!)

- er is geen enkele ruimte voor ander wetenschappelijk inzicht of second opnions m.b.t. de uitstoot gegevens, cijfers en manier van onderzoek cvoor zowel politiek als media (check!)

- serieus kijken naar investering in CO2 reductiemiddelen wordt doorgeschoven naar de provincies (check!) die dit later weer terugschuiven naar de landelijke politiek

Wat nog komen gaat

- onderhandelaar gaat eisen stellen m.b.t. boerenprotesten voordat er onderhandeld kan worden of wil alleen met een deel onderhandelen dat geen blokkades of andere harde acties voert (zie ook verdeel en heers hierboven)

- landelijke Politici/departementen en provincialebesturen gaan de bal constant naar elkaar toespelen om daarmee tijd te winnen en boeren hierdoor meer onzekerheid te geven in de hoop zelf keuzes te gaan maken om ermee te stoppen.

- boeren worden gedwongen een snelle keuze te maken anders levert het qua uitkoopbeleid minder op.

- mogelijk invoeren van torenhoge extra stikstof belasting (dat veel boeren niet kunnen opbrengen) om hiermee keuze om te stoppen af te dwingen.