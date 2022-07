Begrijp ik nou goed dat een illegale immigrant met een vette carrière als subsidievreter nu klaagt over "racisme"? Hoe dan?

Juist het feit dat niks-kunners zoals Mapenga maar ook Asante, Simons, Wekker, Akwasi, etc hier van alle kanten gesubsidieerd worden geeft aan dat NL eerder oikofoob dan xenofoob is. Vooral omdat deze institutionele subsidieracisten nooit tegengas krijgen in de reguliere media.

Stel dat er morgen een Nederlander opstaat die letterlijk net zo racistisch is als Bamenga, zou hij daar dan subsidie voor krijgen? En een mensenrechtenprijs?

In Nederland natuurlijk niet maar in Congo dan misschien?

Natuurlijk niet.

De snelle opeenvolging van ernstig debiele racisme-verwijten is feitelijk gewoon gaslichting. slachtofferwijzer.nl/nieuws/gaslighti...

Nederlanders worden overspoeld met aantoonbaar onjuiste racisme-beschuldigingen. Controleerbare feiten en cijfers worden genegeerd en gecensureerd. En we worden om onze oren geslagen met *meningen* van extremisten die ons haten. Niks meer dan dat; *meningen* van extremistische journalisten, politici, subsidieracisten en fopwetenschappers. Die *meningen* weerleggen echter op geen enkele manier de duidelijk zichtbare realiteit om ons heen.

Meningen. Meetbaar is dat immigranten vrijwel alle negatieve lijstjes aanvoeren; van schooluitval en werkloosheid tot fraude, ernstige criminaliteit en extremisme. Meetbaar is dat jaarlijks netto 100.000 mensen dit "racistische" land binnen wandelen, vrijwel niemand wordt uitgezet. Meetbaar is dat NL overbevolkt raakt door massaimmigratie en dat massaimmigratie een peperdure kostenpost is; zo'n 30 miljard per jaar, komende 20 jaar. Meetbaar is dat Nederlandse belastingbetalers op jarenlange wachtlijsten staan voor peperdure woningen en zorg; terwijl immigranten die gratis en met voorrang krijgen.

Meningen. Daarom ligt de nadruk niet op aantoonbare delicten, zoals relatief veel knokploegen-van-kleur die relatief vaak blanke voorbijgangers kopschoppen. In het racistische antiracisme-subsidiecircuit is geen plaats voor echte delicten met echte daders en echte slachtoffers. Daar is geen plaats voor echte getuigen die echt gehoord kunnen worden; geen plaats voor echte controleerbare statistieken van echte geweldsmisdrijven en echte ziekenhuisopnamen.

In plaats daarvan hebben de subsidieracisten het over "institutioneel" racisme; alleen geschikt personeel aannemen bijvoorbeeld. Of subtiel "alledaags" racisme, zoals iemand-van-kleur verkeerd aankijken, het expertisegebied van Bamenga.

Maar hoe definieer je "iemand verkeerd aankijken"?

In hoeverre kan "iemand verkeerd aankijken" gemeten worden?

Kan "verkeerd kijken" door omstanders objectief bevestigd worden?

En is "iemand verkeerd aankijken" automatisch racisme?

Gaat dat alle kanten op, of zijn alleen blanke "verkeerd-kijkers" racistisch?

Wat is de meetbare schade van "verkeerd aangekeken worden"?

Het is allemaal onmeetbare nonsens.

Gaslichting. Beruchte Duitse socialisten zeiden al "de vaak herhaalde leugen wordt een waarheid" en "hoe gekker de leugen, des te geloofwaardiger die lijkt". Trap er niet in, concentreer op echte cijfers.