Het gaat inmiddels niet meer om een punt maken. Het is duidelijk dat de boeren ongewenst verklaard zijn en niets mag daar nog tussen komen.

Dit is gewoon woede, niets meer. Woede dat niet alleen hun beroep op de tocht staat, maar hun hele zijn. In tegenstelling tot de meeste betoepen is boer zijn iets wat vanaf kind begint. Je woont op de boerderij, leert op de boerderij en uiteindelijk neem je de boel over of start je een eigen boerderij. De boerderij is geen werk. Het is een thuis, een identiteit.

Ik zie regelmatig “ze mogen niet klagen want ze krijgen veel geld”. Maar dat is echt een vieze kapitalistische uitspraak. Veel boeren doen het niet om het geld maar omdat het gewoon het mooiste is wat ze kunnen doen.

En dat alles op basis van geheime modellen, veel te strakke normen en politiek gekonkel.

Niet alleen de boeren zouden boos moeten zijn maar iedereen die niet midden in een grote stad wil wonen. Want dat is waar we naar toe “moeten”. Meer mensen, meer huizen, meer industrie, meer geld. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. Als het stikstof echt het probleem was dan hielden ze de ogen wel open voor minder ingrijpende en minder dure maatregelen. Maar stadstaat nederland moet en zal er komen!