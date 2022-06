Ook wel interessant om eens terug te kijken naar uitspraken van Carola Schouten (minister van Landbouw):

2018:

"We're keen to put our expertise and powers of innovation to good use in order to make the transition to circular agriculture. This will give a boost to the agricultural innovation in the Netherlands that continues to bolster our position on the global market. "

2019:

“Het is een resultaat van de manier waarop we onze landbouw georganiseerd hebben, maar niet een doel dat we nou per se bovenaan het lijstje moeten hebben. Want tegen welke prijs produceren we dan? Steeds meer boeren voelen zich gedwongen om in grotere aantallen te produceren. Misschien ook als ze dat zelf helemaal niet willen. Terwijl ze er echt geen hoog inkomen aan ontlenen. Dan is de vraag: we produceren wel veel, maar waar slaat die winst dan neer? En hoe hou je het als boer vol? Als het enige adagium dan is: het moet nog goedkoper tegen nog lagere kosten – daar zit gewoon een grens aan.”

Een CDA-rapport, waarin bepleit wordt Nederland niet langer de tweede landbouwexporteur te laten zijn, zorgde enkele weken geleden voor grote onrust in die partij. Schouten omarmt het rapport: “Toen ik het las, herkende ik veel.”

Een beleidsomslag van groei naar geforceerde krimp die zij moeiteloos absorbeerde.