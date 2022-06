Vandaag behandelt de Eerste kamer over het vervolg van de invoering. Strekking: in oktober kijken we nog wel even. Er wordt een motie gesteund door CDA, Fractie Nanninga, VVD, CU, SGP, FvD, FF, PVV, 50plus en OSF die zegt (bron LinkedIn):

MOTIE STARTSEIN OMGEVINGSWET

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

• De Omgevingswet het benodigde instrumentarium levert om de grote fysieke opgaven integraal aan te kunnen pakken en ruimtelijke procedures aanzienlijk kan verkorten.

• Deloitte in haar tussenrapportage op 16 juni jl. heeft vastgesteld dat verbeteracties geadviseerd door AC ICT voor het overgrote deel in opzet in gang zijn gezet en zowel de vergunningketen als de toepasbare regels keten stabiel functioneren.

Overwegende dat

• Ruimtelijke opgaven en dienstverlening aan burgers en bedrijven ook na inwerkingtreding goed gefaciliteerd moeten blijven en dat daar zekerheid over moet bestaan.

• De koepels van gemeenten, provincies en waterschappen uitspreken dat zij de ingangsdatum van 1 januari 2023 willen blijven hanteren

• Gefaseerde invoering voor het onderdeel van de planketen mogelijk is door de inzet van tijdelijke alternatieve maatregelen, waardoor bevoegd gezagen bij inwerkingtreding voor het onderdeel planketen nog geruime tijd gebruik kunnen blijven maken van bestaande systemen waardoor gebiedsontwikkeling in alle gevallen doorgang kan hebben.