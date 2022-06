Op een ochtend werd ik wakker,

O dag schoonheid, schoonheid dag, schoonheid dag, dag, dag!

Op een ochtend werd ik wakker,

en ik vond de vijand.



Kameraden, laat mij niet liggen!

O dag schoonheid, dag schoonheid, dag schoonheid, dag, dag!

Kameraden, laat mij niet liggen!

Want ik voel: de dood komt gauw.



Ik zal sterven als partizaan

O dag schoonheid, dag schoonheid, dag schoonheid, dag, dag!

Ik zal sterven als partizaan,

delf mijn graf, maar pleeg geen rouw.



En begraaf mij hoog in de heuvels.

O dag schoonheid, dag schoonheid, dag schoonheid, dag, dag!

En begraaf mij hoog in de heuvels

in de schaduw van een mooie bloem.



In ’t voorbijgaan zeggen straks mensen

O dag schoonheid, dag schoonheid, dag schoonheid, dag, dag!

In ’t voorbijgaan zeggen straks mensen:

voor wie bloeit die bloem daar nou?



’t Is de bloem van de partizanen.

O dag schoonheid, dag schoonheid, dag schoonheid, dag, dag!

’t Is de bloem van de partizanen,

die voor de vrijheid viel - voor jou!