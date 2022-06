Ja jeetjemina. 22:00 uur, en het is nog 26,7 graden in de polder. En boven in de slaapkamer is het nog 5 graden warmer, dus leg daar maar eens een koter neer. Of uzelf. Nee, het wordt helemaal niks deze nacht, dus beter gaan we op het terras zitten wachten op Het Verkoelende Onweder, met plensbuien voor de plantjes. Tenminste, als het komt (RADAR), want net als met integere D66'ers en partijprogramma's van de VVD weet je het maar nooit. Zie ook BLITZORTUNG, en verder sterkte deze nacht. Morgen Burgeroorlog, WOIII en Asha ten Broeke in de Volkskrant. Oant moarn.

Vuurwerk. En wel hierom

Jouw dikke chipsreedt. Nou goed?