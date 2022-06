Toegegeven, we zijn weleens wat pittig. Maar wat kunnen die politici er eigenlijk aan doen dat ze in veel gevallen van die omhooggevallen zakken hooi zijn? NIKS! Dus hebben we de moed opgebracht een keer de focus te leggen op de positieve kanten van die politieke partijen van ons. Want zo'n GroenLinks, of dat D66, die zijn stiekem toch helemaal zo slecht nog niet? Nou, daar gaan we dan!

ChristenUnie

Kijk, die Gert-Jan Segers is natuurlijk niet de geelste galia in de groentela, maar het is toch ook geen vervelende vent? Hij kleedt zich in z'n vrije tijd als een medewerker van de Belastingtelefoon, met die eeuwige ruitjesoverhemden en die bruine schoenen van 'm, en dat is nogal een vreemde hobby - we kunnen wel stellen dat Gert-Jan Segers het modegevoel van een rookworst heeft. Maar is dat ERG? Natuurlijk niet! Gert-Jan Segers is een labrador met een chip van Jezus, vrolijk happend naar een rollende meloen, die door zijn baasje Mark Rutte van de berg is gerold. En dan komt Gert-Jan Segers kwispelend thuis, met die meloen in zijn bek, en dan gaat hij aan tafel zitten om eens eventjes lekker vroom te bidden. Zijn vrouw heeft er wat aardappeltjes bij gekookt, beetje appelmoes erbij, niks aan het handje. "Heb je al zout op de aardappelen gedaan?", vraagt Gert-Jan dan iedere keer weer aan zijn Rianne. Hebt u ooit iemand van de ChristenUnie gezien die een andere persoon pijn heeft gedaan (fysiek pijn dan, want ze zijn wel een beetje achter de ellebogen)? Nee natuurlijk niet! ChristenUnie-mensjes doen geen vlieg kwaad. Gewoon lekker veilig, thuis, met het gezin, dochtertje erbij, kinderen die hun ouders aanspreken met 'u' in plaats van met 'Gait-Jan', bijbeltje lezen, regelmaat, niks aan het handje. Amen!

GroenLinks

We gaan hier uit van het goede: je zit bij GroenLinks uit een ideaal voor een betere wereld, of toch in ieder geval een betere toekomst. Dat is toch een prachtig en nobel streven? GroenLinks heeft alleen een beetje de pech dat de laatste vijf lijsttrekkers als kind in een toverketel brandnetels zijn gevallen - en van turbofossiel Bram van Ojik (391) worden de vrouwenbroekjes al helemáál kurkdroog. Maar zo'n Jesse Klaver, dat is weliswaar een beetje een kwezel en met 'm een potje bier drinken in het café zal een hele opdracht worden, maar zijn hart zit (vermoedelijk) op de goede plek. Zijn manier van uiten is alleen wat onhebbelijk. Jesse is Gewoon Jesse. Gewoon Jesse lekker thuis, gewoon met Jolein op de bank, gewoon in een eikeltjespyjama. Een hartstikke gewone jongen die gewone kaas haalt bij de gewone kaasboer, gewone broodjes bij de gewone bakker. Hij groet de buurman, zwaait naar de overbuurman en in zijn overdreven streven naar gelijkheid knikt hij extra driftig naar personen van couleur, in de hoop dat iemand het gezien heeft. Een betere wereld voor zijn en uw kinderen, wat is daar mis mee? De hippe vogel uithangen in gele traningspakkies, beetje dromen van een beter milieu, een smogvrije toekomst, beschuitjes eten met de PvdA en af en toe de ogen sluiten als het gaat om de islam - het zij 'm allemaal vergeven. GroenLinks pest mensen namelijk niet omdat ze dat leuk vinden (GroenLinks Amsterdam is de uitzondering, zij pesten mensen wél omdat ze het leuk vinden), ze doen het omdat ze daadwerkelijk vinden dat er iets moet veranderen. En ja, die boodschap is in het geval van de doelen en idealen van GroenLinks nou eenmaal niet altijd even leuk.

vvd

Deze slaan we even over



D66

Als je het dan echt niet meer weet, en je bent gewoon een blanke geluksvogel die het geplaveide paadje heeft bewandeld (Barlaeus, hbo of uni, nu werken op kantoor, Jeroen van sales is een lul, Jeanine van de balie een lekker ding) kun je altijd terecht bij D66! Prima toch. Tandje elitair, maar het is wel lekker veilig op verjaardagen. "Ik stem D66." Nou nou poeh poeh tijger, heb je nog meer risico's genomen in je leven of was dit het? Net genoeg doen voor het klimaat, maar ook weer niet zoveel dat het voor uzelf (zoals in het geval van GroenLinks) vervelend wordt met allerlei geboden en verboden. En u dacht misschien dat mevrouwtje Kaag daar vooral zit voor zichzelf, omdat mevrouwtje Kaag daar in ieder geval niet zit voor ú? Ogen op de bal houden graag, dat ziet u dus verkeerd: mevrouw Kaag kijkt naar het grotere geheel. Mevrouw Kaag is er voor Nederland. Waar moeten we heen? Waarom? Met wie? Dat gaat steevast gepaard met heel veel ingewikkelde elitaire omwegen en overdreven correctheid: dat ge-'collega Jetten' is voor normale mensen uit dorpen in het land een nogal wereldvreemd gebeuren, maar dat is nou eenmaal hoe Sigrid Kaag is. Ga je een vrouw van 80 (toegegeven: ze ziet er goed uit, als iemand van 68) nu nog vragen haar überbeleefde omgangsvormen te veranderen? Nee nou dan. Groene toekomst, betaalbare woningen, gelijke kansen, mooi toch? Alleen is Jan Paternotte wel echt een bokkenlul. En Sjoerd Sjoerdsma ook.

DENK

Die Stephan van Baarle is nogal een weggooier maar we kunnen het er wel over eens zijn dat Tunahan Kuzu en Farid Azarkan - mocht het je kopje theehuis zijn -prima politici zijn. Op uitermate geraffineerde wijze, met een slinkse combinatie van Nederlandhaat en Nederlandliefde, hebben die twee mensen weggeplukt bij de Partij van de Allochtonen en aan zich te weten binden. Zo'n partij die keihard opkomt voor jouw belangen, voor al die dingen waar je iedereen in het theehuis, in de moskee en op de voetbalclub over hoort. Zo'n partij die met zachte en harde hand alle relletjes in de kiem weet te smoren, alle binnenbrandjes weet te blussen. Dat is razendknap! Je zou maar polderturk zijn. Dan is dit toch een pracht van een partij?



SP

Dus u bent vóór radicale gelijkheid, maar zónder dat voortdurende en doodvermoeiende geleuter over het klimaatmilieu en bovendien bent u van plan heel weinig met de islam te hoeven knuffelen? Hartstikke mooi, welkom bij de SP! Het is nogal een opmerkelijke verzameling vogels maar je hebt wel het idee dat ze, in tegenstelling tot die beroepspolitici bij de vvd en D66, echt staan voor wat ze doen. Het zijn ook nog eens hartstikke normale lui - we hebben er weleens wat in het wild gezien: potje bier drinken, muziek luisteren, beetje dom lullen. Dat gezwets over internationale solidariteit krijgt u er gewoon gratis bij!

CDA

U bent een jaar of 50, misschien wel 60. U komt uit een dorp uit Overijssel (en dan niet Staphorst, maar Ommen of Raalte ofzo), u favoriete televisiepresentator is Jeroen Snel en ach, Tijs van den Brink gaat ook nog wel. Dan is het toch geweldig dat u lekker op het CDA kunt stemmen. Neem nou Wopke Hoekstra. Die is door Mark Rutte gedwongen om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Terwijl hij dat helemaal niet is. Wopke Hoekstra is een cijferautist die van drie dingen gelukkig wordt: een leeg schrift met van dat ruitjespapier, een Texas Instruments-84 Plus CE-T en een baan als minister van Financiën. Nu hij op de verkeerde plek is gerommeld kan hij niet schijnen in de spotlichten, terwijl het een hartstikke goede vent is. Wopke Hoekstra is een schaatser. Schaatsers eten boterhammen met pindakaas en erwtensoep noemen ze SNERT. Nee, dan Hugo de Jonge, ook al zo'n fijne kerel. Deed heel erg zijn best op de moeilijkste positie van Nederland in de coronatijd: minister van Volksgezondheid. Dan werd hij weer de Kop van Jut bij zo'n persconferentie, waar hij ook alleen maar riep wat hem werd ingefluisterd. Kon Hugo de Jonge er wat aan doen als zijn slecht presterende medewerkers weer eens niet in de toekomst konden kijken? Dan kwam Hugo de Jonge weer thuis, bij zijn Mireille, en liet hij verdrietig zijn vingers over de toetsen van de witte piano roffelen. Hij deed toch alleen maar zijn best?? Voor Nederland??? Enfin, dat is dan ook meteen de allergrootste misdaad die Hugo de Jonge ooit begaan heeft: de aanschaf van een witte piano. Zo denken pianomakers dat het geoorloofd is witte piano's te fabriceren, maar dat is het niet, want het is een misdaad.



PVV

U kent het wel: u komt op een verjaardag en u zegt dat u PVV hebt gestemd. Nou berg u dan maar! Racist! Fascist! Terwijl: die PVV'ers zijn helemaal geen racisten of fascisten. Ja, ze hebben een gezonde afkeer van de islam, maar dat is omdat ze snappen dat 1 + 1 optelt tot 2. De PVV is wat dat betreft een soort BIJ1: radicale vrijheid! Is een boerka radicale vrijheid? Nee, want het is een verplichting, nou dan! Geertje is weliswaar wat onbeholpen en ongenuanceerd, maar de man heeft zijn hart op de tong. Kan het hem verweten worden dat hij al jarenlang leeft als paria in eigen land? Bovendien: hij is misschien wel de beste debater die we hebben, hij heeft een goede bak humor én voor iemand die allang door de mainstream is uitgekotst weet hij telkens weer een mooie lading stemmen binnen te harken, voornamelijk door een goede binding met het volk te houden. Ook binnen de partij blijven de rijen opzienbarend goed gesloten. Alleen Dion Graus is een mafketel, maar daar staat dan weer tegenover dat Martin Bosma het beste Kamerlid van Nederland is.

Forum voor Democratie

U moet Gideon van Meijeren vergeven. De voorman van het rariteitenkabinet Forum voor Democratie heeft namelijk allerlei vervelende dingen meegemaakt de laatste tijd. Hij had een vriend, de 54-jarige Italiaanse pornoster Flavio. Gideon en Flavio lagen in hun Thierrykostuum op de bank in Davos, waar spion Flavio aanwezig was om te infiltreren in hoogste rangen van het WEF, fantaserend over 5G en pedocomplotten. Gideon en Flavio kregen daar samen een buitenechtelijke zoon, genaamd Dimitri. Er was alleen een probleem: Dimitri weigerde zich te laten vaccineren tegen corona. WOEDEND, was de complotmarmot. WOEDEND. En dus zwoer hij op het altaar van 5G (namelijk voor een zendmast van T-Mobile) dat hij er alles aan zou doen reptielen, Bill Gates en de elite aan te pakken. Nou, en dat hebben ze geweten in de Kamer! Gideon van Meijeren zet trouwens bewúst zo'n gek stemmetje op, zodat iedereen het beter onthoudt. Dat gehijg en gepiep is dus niet om te lachen, dat is een tactiek, ingefluisterd door een mediatrainer. We zeggen het nog één keer: voor iedereen die zich zorgen maakt over in het lichaam geplaatste sensoren, Klaus Schwab, psychopaten van het Azov-bataljon, reptielen en de dikke lul van Lange Frans: nou hup hup, dan is Gideon van Meijeren, de leider van Forum voor Democratie, toch gewoon de allerbeste keuze?

PvdA

Uw opa was van Drees, uw vader was van Den Uyl en u bent... weg bij de PvdA. U bent van Asscher, de enige overgebleven kampioen is het bos der blinden, maar Asscher is helaas weg. Dus moet u het doen met [nog opzoeken hoe die Truus heet, red.]. Desalniettemin zou de PvdA natuurlijk uw partij moeten zijn, alsook de partij van heel veel andere mensen die nu op de PVV stemmen. Teveel PVV'ers stemmen alleen maar PVV vanwege de allochtonen. En daarmee schieten ze zichzelf natuurlijk in de voet, want welke partij is er voor hun belangen? Precies, de PvdA, mits ze zich niet te veel laten leiden door dat gekleuter van Jesse Klaver, want dat zorgt ervoor dat de partij van binnenuit wordt opgevreten klimaatmaden en regenboogaids. Laat u niks wijsmaken door al die mensen die roepen dat de PvdA maar eens wat strenger moet worden op immigratie, "zoals in Denemarken". Denemarken onze reet. Frans Timmermans is een zak, maar verder is de PvdA gewoon een heerlijke partij van allemaal mensen van 55 jaar en ouder die nog precies weten hoe mooi Nederland was in 1967. En die mentaliteit hebben we hard nodig in dit land!

BIJ1

Radicale gelijkheid, wat is daar mis mee? Antiracisme, dat is toch juist prachtig? We hebben (?) in Nederland aan de andere kant van het spectrum zo'n randdebielenclub als de NVU, die staan voor wat minder radicale gelijkheid, en we hadden ook Centrum Democraten, CP'86 en nu Forum van Democratie. "Een gedeeld verlangen naar verbinding, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid" klinkt geweldig en bovendien is Sylvana Simons simpelweg de best geklede persoon van de Tweede Kamer. Er sprongen wat mafketels op de wagen - zoals die maffe psychiater - maar dat waren opstartproblemen. Het gaat allemaal wat onbeholpen en met zevenmijlslaarzen, en je moet continu op je hoede zijn om het juiste te zeggen, want noem een vrouw 'een vrouw' in plaats van 'een menstruerende persoon met een baarvagina' en je bent de bok. Prik je daar een beetje doorheen, neem je die ontspoorde treinramp Jayzie voor lief, én ben je voor radicale gelijkheid voor iedereen, dan is BIJ1 er voor jou! Eén beperkende voorwaarde: je moet in de Bijlmer wonen om BIJ1 te mogen stemmen.

Diertjes

Geloof het of niet, u kunt met een gerust hart op de diertjes stemmen. Esther Ouwehand doet aan nepnieuws maar dat is alleen maar om de boel op scherp te zetten. In het belang van de beestjes, dus. Bovendien zit er een lekkere lading pit in die dame. Vergelijk dat maar eens met die slappe hap Hanneke Blabla van D66. Enfin, ze zullen toch nooit echt meedoen, die van de Diertjes, en als ze wel ooit meedoen, is dat ook prima. Een beetje extra leefruimte voor het varkentje, wat meer vriendelijke blikken naar de kip, meer mussen in de boom, vang een vlieg & laat hem (of haar) een keertje buiten vrij in plaats van dat eeuwige gehengst met die vliegenmepper. Zolang ze de prijs van het speklapje of het doosje eieren maar een beetje met rust laten. Die twee mannen van de Diertjes, Lammert van Raan en Frank Zakkenwasser, zijn enorme losers, maar die vier dames zijn hartstikke goed te pruimen. Ze eten natuurlijk geen vlees, maar dat is prima, dan blijft er meer over voor ons.

VOLT

Wat kan Laurens Dassen er nou aan doen dat hij eruit ziet als een geile volleybalcoach? Nou, helemaal niets natuurlijk! Voor alle mensen die vroeger als laatste werden gekozen met gym moet er namelijk ook een politieke partij zijn. Het is een beetje een club van losers, maar wel een club van losers met pit. Zoals die prachtige hinde Gündogan, die te klein was voor het tafellaken, en veel te geil voor het servet. We snappen best dat u teleurgesteld bent in D66. Nou, VOLT dus! Eerlijk en Europees. Als vogels van Oost- naar West-Berlijn kunnen vliegen, waarom zouden wij mensen ons dan houden aan door onszelf opgelegde levensbeperkingen? Grenzen zijn er om verbroken te worden. Denk lokaal, denk Europees, denk VOLT, Laurens Dassen in een onderbroek en allemaal meiden van de studie Internationale Betrekkingen die drie jaar geleden nog een keer in Dublin zijn geweest. Wat een heerlijke prachtpartij is VOLT, met allemaal leuke, vlotte mensen. Soms hebben die mensen ook broers en zussen, soms niet. Ze doen allemaal leuke dingen met elkaar en het is allemaal hip en vlot. Prachtig zeg! Wat een beweging! Wat een initiatief! VOLT FOREVER!