: Goede analyse! U bent kennelijk bekend met de strategiën van deze bestuurders. Het zou mooi zijn als we een onafhankelijk omroepbestel hadden waarbinnen dit soort analyses konden worden gedeeld met de gemiddelde burger die, zonder het zelf te weten, als kikker in de spreekwoordelijke kookpan is gegooid. Maar ja, ook dat hebben rutte c.s. (en diens voorgangers) sinds de grote mars door de instituties al lang in hun strategie onmogelijk gemaakt met o.a. de staatsomroep, andere niet langer kritische media en verkettering van andersdenkenden (eg. "wappies'). Ik ben bang dat het eerst nog erger moet worden alvorens de wal het schip gaat keren. Helaas zitten rutte c.s. tegen die tijd in Brussel (of New York of waar dan ook zo'n neoliberale congsi zich heeft gevestigd). Mais, #jesuisBoer !