VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans werd afgelopen week tijdens een debat over de Voorjaarsnota door PVV-leider Geert Wilders gevraagd ‘hoelang zij nog de ambitie heeft om de assistent, de tassendrager, van de heer Rutte te blijven’.

Hermans begon te huilen, fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks), Jan Paternotte (D66) en Pieter Heerma (CDA) wisten niet hoe snel ze het moesten opnemen voor Hermans.

We hadden dus het voornemen om van deze tropische zaterdag een uitgebreid researchtraject te volgen en met een breed exposé te komen over hoe vaak de term ‘tassendrager’ is gebruikt op basis van onderzoek in de Handelingen – zeg maar de notulen – van de Tweede Kamer.

Dat ging dus lekker snel qua actualiteit: twee resultaten. Het eerste is het debat van deze week, het vorige van donderdag 29 april 2021 over de Toeslagenaffaire. Vorig jaar dus.

Daar zei diezelfde Wilders tegen diezelfde Hermans: “U gedraagt zich als een assistente. Daar is niets mis mee, hoor, met het zijn van politiek assistent. Waarschijnlijk heeft u een heel leuke tijd gehad. Maar u bent nu fractievoorzitter en u gedraagt zich nog steeds als de politiek assistent, als de tassendrager, als de masseuse of weet ik hoe je het moet noemen, van de premier. Dat is wat u doet!”

Toen ging ze niet huilen.

Hermans reageerde een jaar geleden met (er zat natuurlijk nog meer tussen, hele interruptie hier): “Ik ben het met de heer Wilders eens dat wat er in de kinderopvangtoeslagaffaire gebeurd is, verschrikkelijk is, dat ouders ongekend onrecht is aangedaan en dat we alles op alles moeten zetten om dat te doen waarmee wij dat nog kunnen compenseren en waarmee wij het leed nog enigszins kunnen verzachten. Dat heb ik in mijn betoog ook meerdere keren benadrukt. Het punt waarop wij totaal verschillend in de wedstrijd zitten, is dat u vindt dat, als je een oordeel velt, dat altijd moet eindigen met iemand de laan uitsturen. Dat deel ik niet. Sterker nog, ik wil dat niet doen, omdat ik wil dat het kabinet aan de slag gaat, aan het werk gaat, en dat het kabinet elke minuut van de dag werk maakt van dat wat nodig is voor ouders. Dat is wat ik hier sta te doen en dat is waar ik mij voor inzet, elke dag opnieuw.”

Wilders had destijds zelfs nog een tip voor Hermans: “Laat zien dat u ballen heeft! Laat zien dat u kracht heeft! Laat zien dat u een zelfstandige parlementariër bent die dit niet pikt in plaats van voor de zoveelste keer de assistent en de tassendrager van de premier!” Een call to female empowerment van Wilders heet dat in woke-kringen, meen ik.

Maar Hermans deed niets met het advies, Rutte bleef.

Hermans speelde afgelopen week dus een toneelstukje. Want een jaar geleden plengde ze geen tranen bij hetzelfde verwijt van Wilders, bovendien stapte toen geen enkele fractievoorzitter naar voren om haar te hulp te schieten.

En als het geen toneelstukje was deze week, is er iets serieus mis met de mentale gesteldheid van de fractievoorzitter van de VVD.