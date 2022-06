Voorgegaan door hun eerste vliegdekschip de Liaoning en hun tweede (en eerste zelfgebouwde) vliegdekschip de Shandong, werd gisteren hun 003 onthuld: de Fujian. Is met afstand hun modernste en grootste schip en is ongeveer even groot als de nieuwste Amerikaanse Ford class carriers. Echter, in tegenstelling tot de Amerikaanse Ford en Nimitz-vloot - 11 schepen in totaal - is de Fujian niet nuclear aangedreven. Wel heeft het schip net als de Amerikanen een elektromagnetisch katapultsysteem, waardoor het meer soorten vliegtuigen met meer munitie kan lanceren dan z'n voorgangers. De Fujian is nog niet operationeel, maar begint nu wel aan z'n watertesten.

Chinese vliegdekschepen worden vernoemd naar provincies en Fujian is de provincie recht tegenover Taiwan. Dus wellicht wordt dit het vlaggenschip van de hereniging! Maar we hebben het nu wel over vliegdekschepen, alsof het eigenlijk niet allang relikwieën zijn en AI en quantum computing - waarin China op de VS vooruit loopt - niet de daadwerkelijke wapens van de toekomst zijn.

Subtiel!

Andere hoek

Het adelaarsperspectief

Hun eerste carrier Liaoning

Hun tweede carrier Shandong