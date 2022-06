Schiphol schrapt deze zomer honderden vluchten per dag (!) en dupeert daarmee tienduizenden reizigers per dag (!). De ANVR is in rennende draf naar de rechter, die er niks aan gaat doen want het kabinet maakt vandaag listig bekend (via de slurf van de T.) dat Schiphol sowieso tot wel 80.000 vluchten per jaar moet schrappen. KLM houdt Schiphol verantwoordelijk want die durven na al die gratis bijstand natuurlijk niet naar Rutte te blaffen, Transavia schrapt stoeltjes dus wat er overblijft zal flink duurder worden. En Schipholfaalbaas Dickie Benschop (PvdA) die maandenlang de reizigersramp negeerde die een werkend goed bestuurd bedrijf echt wel aan had kunnen zien komen, komt weer niet verder dan zeggen dat het "niet verantwoord is om op goed geluk de zomer in te gaan" en ohja, hij denkt nog steeds niet aan opstappen. Dat is allemaal nieuws van vandaag.

Hoe vindt Nederland zelf dat het gaat? Het begon met het "verdwijnen van de winkelstraat", omdat kleine winkeliers uit de markt werden geconcurreerd. Alleen belwinkels, shoarmazaken, Nutellawinkels en witwaskappers namen toe. Daarna gingen gemeentes al dan niet gedwongen fuseren zodat er nog maar één gemeentehuis nodig was in plaats van drie of vier. Die trokken de politiebureaus mee in hun sluitingsdrift. Nu zijn we één tamelijk lullige pandemie verder en ineens rijden er minder treinen, draaien (maatschappelijke) dienstverleners minder diensten, het Openbaar Ministerie laat 1500 mogelijke misdadigers lopen wegens geen mankracht maar de bevolking groeit keihard, veel te veel mensen willen, kunnen of zullen niet werken terwijl alle kosten voor al het levensonderhoud door de plafonds van de inflatiegrafieken breken maar de overheid maakt energie niet goedkoper en wil wel de voedselproducerende boerenstand halveren, en ondertussen krijgen we driemaal daags persalarmberichten over Stoelslapiërs in Ter Apel omdat zelfs de omvolkingsmachine is vastgelopen in z'n eigen bloedspoed, in een land dat niet eens huizen mag bijbouwen van zichzelf. En nu gaat de nationale luchthaven dus ook in lockdown en kom je het land niet eens meer úit.

Dus nog een keer: Hoe vindt de BV Nederland zelf dat het gaat? Hallo? BV Nederland? Joehoe? Als er nou één beroepsgroep is die nooit met personeelstekort kampt, dan zijn het toch wel de woordvoerders en voorlichters? Joehoe!?