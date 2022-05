Dick leeft in een andere wereld. Als je hem hoort en bekijkt, lijkt het dat hij zich van geen kwaad bewust is. Hij voelt daadwerkelijk dat hij oprecht op de werkvloer bezig is geweest, begrijpt werkelijk niet waarom anderen niet inzien hoe goed hij bezig is om Schiphol te vertegenwoordigen en te promoten.

Hij zag de problemen simpelweg niet. Een gevalletje onbewust onbekwaam.

Tom Staal overrompelt hem volledig. Hij lijkt eerst bijna boos te worden; 'ja maar ík was hard bezig, ik heb ook eens zo'n hesje aan gehad!'.

Dick krijgt veel te veel geld en heeft geen benul waarvoor.

This is Dick.

Don't be a Dick.