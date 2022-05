Om maar meteen met de vliegtuigdeur op uw huis te vallen. Nee, de Kamer kan Benschop niet weggsturen. Dat kan alleen de Raad van Commissarissen, en dat zijn zelf ook dikke faalhazen, want ze verlengden het contract van Janboel Benschop begin deze maand met for more years, en begin mei was het toch al echt twee weken grote chaos op Schiphol. Wat de kamer dan wel kan doen is aan Benschop vragen hoe hij de Sletzomer van 2022 gaat redden, en of u überhaupt nog op vakantie kunt dit jaar en zo ja of de FNV-stakingen op 1 juni beginnen. In dat geval kunt u beter vanavond nog weggaan ofzo, anders wordt het kamperen in Drenthe. Veel betere uitleg bij Doron Easajet, de Schipholverslaggever van NHNieuws.

Update 17:53 uur - ANP Persalarm: Akkoord op hoofdlijnen over werkomstandigheden en lonen Schiphol (bron: Benschop)