Dat Benschop in Davos was terwijl op Schiphol e.e.a. in het honderd liep, is nogal slechte beeldvorming, maar niet direct een enorm issue. Zeggen dat je corona hebt, maar op vakantie gaat, is al erger. Benschop is een typische manager: als het goed gaat, komt dat door zijn acties. De huidige problemen liggen uiteraard niet aan hem.

Ik verwacht niet dat de huidige problemen op Schiphol zo opgelost zijn. Er zijn ook ergere dingen. Je kan je wel afvragen of dit nog haalbaar is, een luchthaven in een klein land waarvan 70% van de passagiers uit overstappers bestaat.