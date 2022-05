De afgelopen tweeënhalf jaar vrijwel dagelijks corona-ellende in de media. Lockdowns, inperking van vrijheden, bedrijven die omvallen, mensen die hun baan verliezen, ZZP'ers die aan de bedelstaf raken, massale sterfte in bejaardentehuizen, corona-dooien in ziekenhuizen, overwerkt zorgpersoneel, overvolle IC's, wekelijkse demo's van complot-gekken, en sinds 3 maanden is de tijd 80 jaar teruggezet in een groot deel van Oost-Europa, waar een Hitler-kloon in het Kremlin de Tweede Wereldoorlog wil overdoen met alle gore ellende, beestachtigheid & barbarij die daarbij hoort. Miljoenen mensen die alles kwijtraken en op de vlucht slaan, en een compleet land dat in puin wordt geschoten alsof het een routine-klus is; een apocalytisch drama dat zijn weerga niet kent in de afgelopen 80 jaar in Europa.

En wat houdt de Nederlander bezig?.....

"Kunnen we nog wel op vakantie?"

"Waarheen kunnen we nog op vakantie?"

"Wat mogen we nog op vakantie?"

"Wanneer mogen we eindelijk weer op vakantie?"

"Haaa! Eindelijk weer op vakantie!"

"Moeten we in de rij staan voor vakantievluchten?"

"Hoe lang moeten we in de rij staan voor vakantievluchten?"

"Schande!! We moeten uren in de rij staan voor onze vakantievlucht!"

"Verschrikkelijk!! We missen onze vakantie!"

Wacht maar tot je uren in de rij moet staan voor een brood.

Of een halve liter zonnebloem-olie.

Of een zakje aardappelen.

Wacht maar tot je je eten moet koken op een houtvuurtje in je tuin, omdat er geen gas meer is.

Heb je geen tuin? Nou, doe dan maar op je balkon op drie hoog.

Heb je geen balkon? Doe dan maar op straat. Aan de kou daar, hoef je alvast niet meer te wennen, want die is gelijk aan die in je huis, waar geen verwarming & warm water meer is.

Écht, ik ben dat dagelijkse gezeik, geweeklaag & gezeur over vakantie en vakantie-vluchten spuugzat.

We zijn een intens verwend zeur- & zeikvolk geworden. Emmeren over verkansie terwijl op gelijke afstand als van hier naar Marbella, duizenden, nee miljoenen mensen een hopeloos gevecht moeten leveren voor het behoud van hun vege lijf en hun vrijheid.

En hier?.....

"Tot de zomer elke dag heel druk op Schiphol".

(.....)