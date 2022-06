Hahahahaha al die krabbelaars op Schiphol! LEKKER 4,5 UUR IN DE RIJ GESTAAN MAKKERS? VLUCHTJE GEMIST? Ik ga gewoon met de trein naar Wenen! Lekker op het station, pom pom pom, koffietje en een krantje! Geen gedoe met securitychecks en wachtrijen en chagrijnig personeel! Geen taxironselaars die je van hier naar de hel en terug brengen! Alleen maar aardige mensen. Gewoon lekker in de trein zitten, heel relax, beetje uit een raampje kijken. EN DIE BEENRUIMTE! BEENRUIMTE! O o o o jongens vliegen jullie naar maar allemaal lekker met CheapoAir. Want die trein! Dat is het helemaal. Beetje rondlopen in de coupé. Jaaaaaa, de reis naar Wenen duurt 400 uur en kost 1.195 euro, maar dan kom je wel lekker uitgerust aan! Lekker uitgerust. In Wenen. Pom pom pom pom. Niet met het vliegtuig maar met de trein. Had ik al verteld over de voordelen op het gebied van DUURZAAMHEID? Wij treinreizigers houden van het klimaat. We love the climate. Lekker met de trein naar Wenen! En dat allemaal op Twitter zetten. "Zo jongens hoe was jullie vliegreis ik kwam heerlijk uitgerust aan!" En die Rob Jetten maar in de rij staan op dat vliegveld. Vier uur in de rij. Pomdiepom ik ga lekker met de trein. Naar Wenen! En dan nu eerst even van Uitgeest naar Amsterdam. Met de trein! Niet met dat domme vliegtuig! HI HI HA HA DIE PRUTSERS OP SCHIPHOL! Zooooooo welk spoor moet ik eigenlijk hebbe...