moest van de EU (lobbyisten) De grote luchthavens mochten de beveiigers niet in eigen dienst hebben, maar het moest Europees aanbesteed worden. Of te wel "run to the bottom" mentaliteit, dus elke 5 jaar worden de arbeidsvoorwaarden slechter, want iedereen ontslagen, want nieuwe dienstverlener en dan voor minder loon etc weer aangenomen. Is dus gewoon "liberaal" beleid uitgevoerd door een PvdA"er van de baantjes carrousel en al de netwerk corruptie van Brussel. Is dus gewoon Rutte en zijn flexibele diensten economie. Verder valt het wel op dat als de klimaat wokies wat willen dat daar dan een paar maanden later grote crisis ontstaat en door die crisis worden wordt opeens hun beleid dat niet politiek haalbaar is toch doorgevoerd. zie stikstof waar in tijd van een wereldwijd voedsel tekort een grote landbouw exporteur door klimaat wokies kapot gemaakt word. Want dode mensen over de grens kunne ze mooi weer gebruiken voor hun klimaat agenda en prins bril en blackrock kunnen weer goedkoop vastgoed opkopen faciliteren in de mooie gebieden (Gelderse vallei, de peel) zie Schiphol nu, zie de havens in Rotterdam waar ze de nieuwe waterweg willen laten verzanden zodat schepen niet meer in moerdijk en de botlek kunnen komen etc. het is steeds hetzelfde draaiboek. inclusief afleiding door mass immigratie en de jonge die met rare voorstel komt, zodat het niet opvalt wat er in de tussentijd wel door de kamer komt terwijl niemand oplet. Des te groter de (f)ophef artikelen in de staatsmedia van die Belgische miljardairs en NPO des te meer de politieke de middenklasse verneukt door wetten door de 2e kamer te jassen of soevereiniteit weg te geven aan Brussel