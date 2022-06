Haal vooral een extra sparerib voor de BBQ van vanavond, boek die vliegvakantie naar de Verweggistaanse zon en koop die V12 van uw dromen, want u heeft het verdiend! Doordat u uw ruften inhield, Carla haar koekblik vaker liet staan en buurman Herman steeds vaker vegetarisch ontbeet, stootte Nederland in het eerste kwartaal van het jaar elf procent minder broeikasgassen uit dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat terwijl de economie groeide en we in 2021 nog zaten te siptreuren in de zoveelste lockdown van Hugo. Zie al die balkjes in de onderstaande grafiek krimpen als bibberende lullen in de nieuwe ijstijd die we zojuist creëerden. De eerste ijsberen zijn al gezien in Groningen en zelfs de Dodo-populatie floreert. Rob Jetten komt iedereen de komende weken persoonlijk bedanken en wandelt daarna door naar het UWV, want zijn complete portefeuille is zojuist overbodig geworden. Fransje Timmermans mag eindelijk met pensioen en Greta kan haar gemiste schooluren inhalen en dat allemaal omdat u een paar zonnepanelen op uw dak deponeerde. Goed gedaan! De wereld is gered en daar mag u best een beetje trots op zijn.