Enkele rake woorden van de Adviesraad Migratie (ACVZ) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over het huidige asielbeleid: "Het is een crisis die gecreëerd en in stand gehouden wordt door een chronisch gebrek aan voorbereiding en een krampachtig vasthouden aan een financieringssystematiek en een bestuurlijke inrichting die niet werken." Volkomen terechte kritiek, want direct de bedden de deur uit doen als de instroom voor een korte periode iets lager ligt om vervolgens de gespeelde paniek te tonen als de instroom geheel volgens verwachting weer toeneemt begint een treurig toneelstukje te worden. En een stukje verderop nog een advies waar we achter kunnen staan: "De IND zal sneller dan nu moeten kunnen beslissen of asielzoekers gerede kans maken op een asielvergunning." Ook terecht, want die Veiliglandiërs dienen zo snel mogelijk geïdentificeerd en teruggestuurd te worden om te voorkomen dat ze hier plek en budget gijzelen. Helaas kunnen we dezelfde lof niet over de rest van het advies strooien, want wederom draaien de aangedragen oplossingen om efficiënter dweilen en niet om het sluiten van de kraan. De ACVZ en ROB willen de verantwoordelijkheid van de opvang van kansrijke asielzoekers bij de gemeenten leggen en met de jeugdzorg en de WMO in het achterhoofd lijkt het dumpen van meer landelijke problemen op de schouders van gemeenteambtenaren een uitermate slecht idee. Mede omdat het rijk de gemeenten waarschijnlijk onvoldoende gaat compenseren voor deze extra taken, maar vooral omdat het voelt als een manier om de vvd-vriendjes die profiteren van deze groeiende asielmolen nog meer inkomsten toe te schuiven. Want als alle gemeenten los van elkaar de benodigdheden voor de opvang van asielzoekers moeten inkopen, wordt het ongetwijfeld niet goedkoper. Deze crisis lossen we niet op met 344 Ter Apels, maar door eindelijk eens een grens te stellen aan de grens. Zet een rem op die gigantische instroom, want alle andere oplossingen zijn slechts alternatieve manieren om deze onhoudbare geldverspilling en landvulling in stand te houden

UPDATE: Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Van der Burg wil ondanks een propvolle asielopvang niks weten van een limiet.