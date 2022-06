Filosoof Stine J. komt onerwacht uit de hoek

Door haar achternaam kan ik geen linkje delen. Stukje tekst over de boerka:

U schreef onlangs in NRC een veelbesproken column over de boerka. Nu de Taliban in Afghanistan de boerka voor vrouwen verplicht, houden vrouwenrechtenorganisaties zich stil. Is dat ook zo’n moment waarop vrijheden wringen?

‘In augustus 2019 trokken vrouwenorganisaties, islamitische organisaties en de politieke partij BIJ1 gezamenlijk op om te demonstreren ‘tegen het boerka-verbod’. In werkelijkheid was er geen geheel verbod, maar een veiligheidswetsvoorstel. Op bepaalde openbare plekken, zoals het gemeentehuis, mag je geen gezichtsbedekkende kleding dragen vanwege de identificatieplicht. Verder mag je overal met een boerka rondlopen. De organisaties benadrukten de autonomie van vrouwen, het zelfbeschikkingsrecht om te dragen wat je wil. Nu in Afghanistan een boerkaplicht is ingevoerd, hoor je ze niet. Het is dit publieke spanningsveld dat ik zo interessant vind.

In de krant las ik nadien een reactie van een lezer die het aldus verklaarde: de vijand van mijn vijand wordt mijn vriend. Ik denk dat dat klopt. Als de PVV jouw vijand is, wordt de conservatieve islam je vriend. Coalities die goed uitkomen, niet omdat je het met elkaar eens bent maar omdat je een gemeenschappelijke vijand hebt. Dat is wat de Amerikaanse filosoof Noam Chomsky ook al zei. Haat verbindt mensen sneller dan liefde.’