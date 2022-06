Ik heb offertes voor zonnepanelen. 10 stuks is al 3800kWh per jaar terwijl mijn jaarverbruik 2500kWh is. Dus ik hou 1300kWh per jaar over. Mijn vrouw krijgt een inductiekookplaat en ik een warmwaterboiler. Want dat was ook mijn idee, overtollige stroom boven de salderingsregeling opslaan in een warmwaterboiler en dan verderop in de week gebruiken. Je kan ook grotere opslagtanks opnemen in je muur en vloer. Een bedrijf Sun-tanks doet dat al. Dan kan je energie van die ene week wanneer er veel zon schijnt opslaan voor die andere week wanneer het bewolkt regenweer is. Dus voor mij zijn die windmolenparken op zee niet nodig. En ik kan de comouter de hele dag aan laten staan op GeenStijl!

En die 2500kWh kost mij per jaar €372 waar de €880 teruggaaf van de energiebelasting al mee is verrekend. Dus als de zonnepanelen mijn jaarverbruik dekken bespaar ik die €372 en krijg nog €428 energiebelasting toe. Bij elkaar €880 besparing per jaar. Zo jammer dat zo weinig mensen kunnen rekenen, anders zouden ze helemaal kunnen meeleven met mij!

Want ik stook houtkachel voor de verwarming in de winter. En zolang niemand die Amber en prins Harry aanpakken dat die in hun privéjet vliegen, blijf ik tot de laatste snik houtkachel stoken. Maar als ik nu een elektrische boiler neem kan ik dus al van het gas af en mijn gasconteact opzeggen. Dat bespaart €650 per jaar voor 350m3 gas. Totaal bespaar ik dan €880+€650=€1530 per jaar en stijgende naargelang de prijzen stijgen. En dat voor de rest van mijn leven. De truuk is dan zo lang mogelijk te blijven leven, dan kan ik lekker veel vangen en Kordaatbier zuipen. Want als je eenmaal aan het Kordaatbier bent, en je proeft weer eens een ander biertje, dan proef je eigenlijk niet veel anders dan Kordaatbier. Dus jeuj, halve liters steenkoud voor €0,59 waar vind je dat nog! Dus die stroom van windmolens gaat aan mij voorbij.