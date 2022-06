Schokkend. Schipholtoestanden op het stroomnet van Noord-Holland. Er is nog wat stroom in Den Helder (marinebasis), Breezand, Medemblik, Middenmeer (waar de datacenters staan, lol) Enkhuizen, IJmuiden (zeesluis), Amsterdam-ZuidOost (Bij1) en Hilversum (Mediapark). Maar in de rest van de provincie is de prik OP. Wie in Noord-Holland een bedrijf, fabriek, start-up, supermarkt, ziekenhuis, asielzoekerscentrum , kringloopwinkel wil beginnen wordt weggestuurd bij het stroomloket van Liander, want VOL = VOL, TEN DELE OVERVOL. Nog even, en in de hele provincie gaat het licht uit omdat iemand in Alkmaar de waterkoker aanknipt. Had u al een aggregaat? Oh nee, benzine = 2,75. Nou, dan maar met de toko naar Brabant of Limburg.

Oh nee, wacht....