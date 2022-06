Iedere Peppi denkt tegenwoordig met zijn Kokki een overval te kunnen plegen. Geef ze een mes of vuurwapen in hun grijpgrage klauwen en ze denken direct dat ze de nieuwe Scarface zijn, terwijl ze niet eens zelfstandig op hun poten kunnen staan. Neem de bovenstaande clowns in een avondwinkel aan de Pieter Baststraat in ons nationale circus: Amsterdam. Denken slim te zijn door een masker op te zetten, maar zien vervolgens geen zak in dat masker en lopen overal tegenaan alsof het een auditie voor een slapstick is. Struikelt die oelewapper met zijn broodmes ook nog over zijn zelfgestrooide snoepgoed voordat hij er vandoor gaat met een zakje winkelvoorraad. Vervolgens wordt de act een stuk serieuzer als zijn vriend nog wat lood richting de achtervolgende winkelier schiet. Want iedereen weet: een dag niet geschoten in de stad van hoop, is een dag niet geleefd. Sindsdien wist het duo een succesvolle verdwijntruc uit te voeren, dus u snapt wel welk verzoek volgt: mocht u iets weten over deze crimiclowns en hun gewelddadige act, laat het even weten aan de plaatselijke veldwachter. Alvast bedankt namens de spreekstalmeester.