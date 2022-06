Vanavond Wales-Nederland. Eigenlijk is dat zomaar een wedstrijd. Wales heeft zich net (ten koste van Oekraïne) geplaatst voor het WK en voor Oranje voelt het toch een beetje als mosterd na de magistrale maaltijd in en tegen België. Maar toch is het niet zomaar een wedstrijd. Het is namelijk de laatste interland van commentator Frank Snoeks. Frank Snoeks is de allerbeste voetbalcommentator die Nederland ooit heeft gehad. Daar kunt u het mee oneens zijn, maar dan zit u er naast. Op twitter, waar mensen er ook vaak naast zitten, wordt er ook een hoop gezeurd over Frank Snoeks. Dat gebeurt bijna altijd door mensen die denken dat het Nederlands Elftal verliest door Frank Snoeks, of door mensen die op feestjes maar niet ophouden met praten over Bielsa, Tuchel en/of Sampaoli, of door mensen die graag dingen schrijven als 'mosterd na de magistrale maaltijd in en tegen België', oftewel: mensen waar u niets mee te maken moet willen hebben. Maar iedereen die niet doof is, graag naar voetbal kijkt en een fatsoenlijk uitgesproken Nederlandse volzin op zijn tijd kan waarderen, houdt van Frank Snoeks. Bovendien ziet Frank Snoeks er altijd uit alsof hij net het laatste bitterballetje uit de schaal heeft opgegeten. Aftrap zo om 20:45 uur. Frank Snoeks, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Zegt het voort. Zegt het voort.

RUST 0-0: "We kijken toch een beetje, Nederland moet beter kunnen, naar een Championship-wedstrijd."

MAAR: "Het kan haast niet anders of de tweede helft wordt leuker."

50' 0-1: "Er kan een doelpunt worden genoteerd van Teun Koopmeiners."

92' 1-1: "Niks negen nederlagen op een rij van Wales tegen Nederland. De Welshmen slaan toe. Het is een feestweek hier hoor, in Cardiff. De wedstrijd van het jaar, van de eeuw, tegen Oekraïne gewonnen met 1-0 en dan nu tegen Nederland 1-1 in de blessuretijd."

94' 1-2: "Het kan, het kan en het gebeurt! Weghorst. We hebben er lang op moeten wachten maar het is opeens een heerlijke wedstrijd geworden."

EINDSTAND 1-2: "We kunnen nu zeggen dat het Nederlands A-team en het Nederlands B-team aan kop gaan in deze groep: allebei een wedstrijd gewonnen."

SNOEKS: "Een enkele reiziger checkt hier uit in Cardiff, maar de trein dendert verder."

SNOEKS: "Ik groet u."



#GOAT

Teze & Schouten in de basis