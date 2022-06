De mooiste ontmoeting tussen voetballand Nederland en het veel minder goede voetballand België was natuurlijk die 5-5 in 1999. Dat was afgesproken werk - België mocht als gastland van Euro 2000 niet te hard voor lul staan - dus voor een paar kratten Leffe lieten wij die Belgjes ook een paar keer scoren. Ook leuk was de wedstrijd op het WK van 1998, toen Patrick Kluivert die vieze grootbek van een Lorenzo Staelens verkrachtte door een elleboog in diens mannenvagina te planten, en de Belgen na drie gelijke spelen roemloos terugkeerden naar hun favoriete frituur in het door hun geannexeerde stukje Nederland. Enfin, België had even een gouden voetbalgeneratie, maar de zeven vette jaren zijn bijna voorbij, en dan worden het weer honderd magere jaren voor de Duiveltjes. Zeg nou zelf: Kevin De Bruyne met z'n dikke reet of het tactische meesterbrein Guus Til? Nou dan! Overigens heeft de spits van Nederland, Memphis de Paay, zijn steun uitgesproken aan goor messentrekkertje Quincy P., die vuistdiep in de cokehandel (b)lijkt te zitten. Weet Memphis soms van de hoed en de rand? Hoe dan ook: dolletjes! Nu live op NPO Bart Boos, België-Nederland, voor de Croky Cup.

0-1 Bergwijn 41'