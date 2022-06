: U had het over accijns inkomsten. BTW word over alle producten betaald, dus maakt niet uit of het via benzine of via de kapper de staatskas inrolt. Alleen geeft de kapper zijn geld weer uit, en genereert extra economische activiteit, met de Benzine gunt u het de oliesjeiks, die al hun lastige onderkruipsels ook nog even onze kant op sturen en ook even mooie haat hutten hier financieren. Dat allemaal omdat u graag met uw autootje zo goedkoop mogelijk wil rondtuffen.