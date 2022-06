In dit land mag ook terroristentuig doorprocederen na een gerechtelijke uitspraak, maar dat betekent tevens dat wij twee maal de kans krijgen om tevreden te grijnzen als ze een lange gevangenisstraf aan hun broek krijgen. Zoals die zes Jihad-jonkies die in een vakantiepark in Weert met hun bomvesten en wapens speelden en een aanslag op een festival in Nederland planden, maar ondertussen niet doorhadden dat ze in een opsporingsbananasplit meespeelden. De leveranciers waren undercover, de wapens onklaar gemaakt en het vakantiehutje hing vol met camera's, zodat iedereen kon meeluisteren toen Wail el zei dat "ze zoiets willen doen als de broeders in Frankrijk hebben gedaan". De rechter kwam in oktober 2020 tot 17 jaar cel voor leider Hardi N. en 10 tot 13 jaar brommen voor de vijf anderen, maar drie daarvan gingen daar niet mee akkoord. Dat blijkt een slechte keuze voor eerder genoemde Wail el Attabi die van de rechter 13 jaar cel kreeg, maar van het hof alsnog 16,5 jaar moet zitten. Het was niet slim van hem om op de politie te willen schieten op het moment dat de hele groep werd opgerold. Niet dat het enig effect had, want onklaar gemaakte Glocks en AK's, maar toch vallen dergelijke intenties slecht bij de justitiële hamerzwaaiers. "Dat de leden van de DSI niet zijn geraakt, is niet aan de verdachte te danken." Kameraden Morat Maghnouji en Shevan Ahmed kwamen er met respectievelijk 12,5 jaar en vijf jaar en tien maanden een stuk beter vanaf, maar missen gelukkig ook aardig wat festivalzomers. Doei jongens, veel plezier tijdens jullie gezamenlijke vakantie achter tralies.