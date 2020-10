En dan nu nieuws uit een tijd die al eventjes geleden lijkt. Vroeger liepen er namelijk in heel Europa terroristen rond die om de zoveel tijd het hunne dachten van dit afvallige continentje. Maar zes van hen kregen bezoek van the long dick of the law voordat zij een 'Parijs-achtige aanslag' konden plegen op een Nederlands festival. "Deze verdachten wilden Nederland zwaar treffen met een bloedige aanslag. Dankzij ingrijpen van de Nederlandse overheid hebben ze die plannen niet kunnen uitvoeren. (...) Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikov (AK47’s) een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen", aldus justitie.

Het zestal van 22 tot 36 jaar groeide op in Arnhem. De oudste, Hardi N., is veroordeeld tot 17 jaar cel, de vijf anderen kregen 13 jaar. Op bovenstaande foto is te zien hoe de makkers met wapens oefenen in een vakantiehuisje in Weert. De wapens waren echt onklaar gemaakt, hun leveranciers waren undercover-agenten.

De verdediging van Hardi N. voert aan dat zijn cliënt niet door de politie, maar vervolgens wel door de AIVD in de val is gelokt. "Die geheim agenten zouden Hardi N. hebben gestuurd en aangemoedigd om plannen voor een aanslag op te zetten," maar de rechtbank ging daar niet in mee. "De rechtbank zei daar vanmiddag over: ,,Hardi N. zegt te zijn uitgelokt, maar hij maakt dat niet concreet. Hij zegt alleen ‘dat een zaadje is geplant’ en dat hij is gehersenspoeld. Hij zegt niet wat er concreet is meegedeeld. Dat wordt wel van de verdediging verwacht."



Volledige uitspraak hier, toelichting persrechter in filmpje na de breek.

Toelichting