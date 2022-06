Komende woensdag debatteert de Kamer over het voorgestelde landelijke verbod op consumentenvuurwerk van grondtol Klaver en ratelband Ouwehand, maar de kans dat u komende jaarwisseling weer uw pakketjes mag knallen is groot. Uit een rondgang van RTL Nieuws blijkt dat een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV, FvD, Groep Van Haga, JA21 en BBB tegen het opportunistische voorstel zijn, waarmee het plan om wederom een traditie te torpederen volledig kansloos is. SP en D66 hebben nog geen stelling ingenomen, al is de SP waarschijnlijk tegen, maar dat maakt op dit punt niet meer uit. Het debat wordt een vuurwerkshowtje voor de bühne: kort, duur, geprezen door de voorstanders van dit wetsvoorstel en vergruist door de tegenstanders. Klaver en Ouwehand zullen hun meershots debatpot afvuren met argumenten over diertjes met een hoge hartslag, stikstofcijfers, zielige hulpverleners en de stelling dat als miljoenen mensen feest vieren dat nooit tot gewonden mag leiden (mogelijk anders verwoord, red.), maar dat resulteert enkel in het ontbranden van de korte lontjes van de tegenstanders die zullen antwoorden met een salvo over tradities, eigen verantwoordelijkheid en het feit dat het probleemvuurwerk al verboden is en dit dus vooral een handhavingsprobleem is. Als de kruitdampen gaan liggen kunnen we vervolgens concluderen dat er absoluut niets is veranderd en dat is helemaal prima. Want de vuurwerkfans mogen blijven afsteken en de tegenstanders laten aan hun achterban zien dat ze er alles aan gedaan hebben. Win-win, we doen het hele riedeltje volgend jaar nog een keer en gaan voor nu door naar de volgende kwestie. Is de Zwarte Pieten-discussie al begonnen?