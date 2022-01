Het vandalisme met vuurwerk heeft andere vormen aangenomen omdat de kracht van het 'illegale' knalvuurwerk enorm is toegenomen. In mijn jeugd werden er ook zaken opgeblazen met strijkers en widowmakers etc. Tegenwoordig is men zo slim om dit met een soort van handgranaten (Cobra's etc.) te doen. Of men steekt een shell af in ene parkje, ook mooi (not). Schade is veel groter en wanneer je ook nog zo idioot bent om dit soort projectielen naar de hulpverleners te gooien, dan ben je inderdaad niet goed wijs. Vanuit die optiek begrijp ik de roep om het verbod, alleen gaat dat op niets uitdraaien.

Al dit spul is al illegaal - sinds jaar en dag. Een verbod werkt dan alleen als je de betreffende fabrieken kan sluiten waardoor er geen aanbod meer is. Anders behoudt je altijd de illegale instroom. Ik begrijp dat het moeilijk is voor dit soort politici om je in te leven in dit soort materie, maar een algeheel verbod zonder dat je de productie aanpakt lost niets op.

Vandaag weer genoeg van die mensen op de radio voorbij horen komen die weten hoe het moet, niet dus. Die grote dozen (Triplex cakes) zijn ook niet perse gevaarlijk. Want hoewel de knallen harder zijn, explodeert het wel hoger. Ik vind die dozen vaak veiliger dan die gammele legale dozen. Gewoon grote dozen toestaan, dat zorgt voor minder afname in het illegale circuit. Los knalvuurwerk (single shots) verbieden.

1. je hebt de capaciteit niet om te handhaven

2. je kan niet alle vuurwerkbedrijven sluiten

3. je houdt dus altijd illegaal vuurwerk

Net als bij hooligans en illegalen, een kleine groep verpest het voor de rest.

Wat is next:

- vette hap verbieden?

- roken verbieden?

- drank verbieden?