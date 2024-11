In Nederland hangt er iedere dag wel ergens een Cobra aan een winkelpand dus het is een wonder dat er nog genoeg zijn om te onderscheppen, maar het is weer de tijd van het jaar. In Den Haag is tegen de 10.000 kilo (!) zwaar vuurwerk gevat en als 10.000 kilo de lucht in gaat hebben we een probleem (even ter vergelijking: in Enschede ging het om 177.000 kilo). Dan is er de voorbije dagen vuurwerk gevonden in auto's, in loodsen, in woonhuizen, in huizen op stand, in bedrijfspandjes, enzovoorts. We weten allemaal: het lot over vuurwerk is onvermijdelijk bezegeld. We moeten alleen nog even flink knallen voor we er zijn!

