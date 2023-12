Gooi er maar een lekker oliebolletje in, vrienden. Rondje door de buurt wandelen. Wat vuurwerk wegsmijten. Potje bier drinken in het weiland van de buren, terwijl de jeugd carbid aan het vlammen is. Nog snel ergens een oudejaarslot scoren. Vroeg aan de champagne. Afspreken met vrienden. Hele dag televisie kijken. Zonden afkopen in de kerk. Verkleden als een clown & optreden in uw eigen huis. Lekker bij familie zijn. Spelletjes doen. Misschien ligt u wel de hele dag naakt op de bank. Houtkacheltje aan. Computeren. GeenStijl lezen. Toch maar weer de Top 2000 luisteren. Of wellicht staat u in de sneeuw, ligt u op het strand of doet u een ayurvedasessie in India. Uw dagplanning mag in de comments van het ochtendstamcafé. Fijne dag.