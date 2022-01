De politie trekt het niet meer. Afgelopen jaarwisselingen is duidelijk geworden dat een algeheel vuurwerkverbod een voor een groot deel ongewenste en een compleet onhandhaafbare regel is in het eigenzinnige Nederland en met het immer schurende personeelstekort en het groeiend aantal taken bij de politie begint de onmacht de overhand te krijgen. Ondanks dat we met zekerheid kunnen stellen dat alle overlast van vuurwerk de afgelopen twee jaar afkomstig was van illegaal spul, vindt de politie toch dat het legale vuurwerk niet mag terugkeren. "Het helpt de politie als er een permanent verbod op consumentenvuurwerk komt", stelt de organisatie vandaag. Op welke manier dat helpt, wordt niet toegelicht. Wel benadrukt de chef blauwe petten dat het werk voor hulpverleners gevaarlijker is geworden "door zwaar illegaal vuurwerk" en dat vuurwerk behalve bij de jaarwisseling ook een rol speelt bij demonstraties, voetbalrellen en ram- en plofkraken, maar wat een verbod op legaal vuurwerk op die ene dag in het jaar daar aan gaat bijdragen, blijft onduidelijk. Want laten we eerlijk zijn, die plofkraken worden niet uitgevoerd met een fonteintje en die kleine bomexplosies tijdens rellen zijn niet afkomstig uit een sierpotje. Natuurlijk moet geweld tegen hulpverleners keihard worden aangepakt, maar als je vuurwerk verbiedt, pak je ook (alweer) een stukje plezier af van de mensen die zich niet misdragen en dat valt alleen te verdedigen als het echt iets oplost. Uit het experiment van de afgelopen twee jaar lijkt dat nauwelijks het geval te zijn, dus waarom dan toch die roep om te verbieden puur om het verbieden? Het is een illusie om te denken dat de verharding binnen bepaalde groepen van deze maatschappij en het bijbehorende geweld zijn op te lossen met een verbod op iets dat al verboden is. Dat is slechts symptoombestrijding en met het verbieden van F2-consumentenvuurwerk richt de politie het vizier ook nog eens op het verkeerde symptoom.