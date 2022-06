Achtergronden voor de reaguurders. AMS heeft meer last van (stormachtige) winden dan LHR. Schiphol ligt er dichtbij de Noordzee (slechts een paar km), terwijl LHR landinwaarts ligt (en bij de dezelfde winden die overlast op Schiphol geven, heel Wales, Schotland en Engeland beschutting geven, en bij ons dendert de wind ongestoord het land in). Baangebruik is afhankelijk van ILS en geluid (zou als het stormt geen issue moeten zijn). Normaliter is:

o Rwy 18L-36R, de Aalsmeerbaan alleen naar (starten) of vanaf (landen) het zuiden in gebruik

o Rwy 18C-36C, de Zwanenburgbaan, in beide richtingen

o Rwy 18R-36L, de Polderbaan, alleen starten naar of vanaf landen vanaf het noorden (ivm Hoofddorp)

o Rwy 06-24, de Kaagbaan, alleen van/naar het zuidwesten (vanwege de grachtengordel)

o Rwy 09-27, de Buitenveldertbaan, de stormbaan (ZW, W, NW storm), niet startan naar het westen (Hoofddorp)

In principe wil men één baan gebruiken voor het landen en één voor het starten. Parallel baangebruik. (Groot) onderhoud is nodig. Dus dat gebeurt het liefst in de zomer omdat het dan, in de regel, minder hard waait.