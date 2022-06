Voor het geval u bang bent dat onze overheid nog niet over genoeg commissies, werkgroepen en comités beschikt, heeft onze klimaatdrammer Rob Jetten goed nieuws: we krijgen een Klimaatraad. Dat is een "onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad" die "het beleid beoordeelt en erover adviseert". Met nadruk op onafhankelijk, want dat ging bij het OMT ook zo goed. Voor de raadsleden is het overigens geen kortetermijnbaantje, want ze gaan naast het honoreren van adviesaanvragen van het kabinet ook nog jaarlijks een rapport schrijven over 'De staat van het klimaat' en stellen elke vijf jaar een langetermijnadvies op, dus die houden zichzelf lekker bezig de komende jaren. Oh ja, ze schrijven alleen over mitigatie en niet adaptatie, want dat is al belegd bij de 'Deltacommissaris t.b.v. de Nationale Adaptatiestrategie' (al wordt een aparte 'Adaptatie Commissie' overwogen) en de versnelling van de energietransitie kunnen ze ook links laten liggen, want daar werkt het 'expertteam energiesysteem 2050' aan, dus als u bang bent dat het klimaatbeleid een bureaucratische nachtmerrie wordt, dan heeft u waarschijnlijk gelijk. De introductie van de Klimaatraad was onderdeel van het 'Beleidsprogramma Klimaat' waarin Jetten vandaag zijn plannen uit de doeken deed, waarvan u een samenvatting hier of hier leest of als u echt niet kunt slapen het hele plan hier kunt inzien. Kort samengevat: de ministeries worden verantwoordelijk voor de strikte klimaatdoelen op hun betreffende gebied en Jetten zweeft daar als een alwetende HAL 9000 boven om te controleren of alles volgens plan verloopt. Dat plan bevat onder meer Noordzeewindmolens, kerncentrales, uitstootvrije bevoorrading van binnensteden, verplichte energiebesparing voor industrieën en emissievrij openbaar vervoer. En ja, dat wordt duur, betuttelend en op sommige gebieden mogelijk ingrijpend, maar dat is precies wat dit land over zichzelf afriep toen er een klimaatminister werd aangesteld.