Artikel 1 van onze grondwet "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld."

Voorrang is uitgesloten. Er is een wachtlijst voor sociale huurwoningen, voor iedereen. Dat het rijk het AZC leeg wil hebben is onvoldoende voor een urgentieverklaring. Het is geen tentenkamp zonder sanitaire voorzieningen ofzo. Er zijn zat schrijnendere gevallen die al tien jaar wachten op een woning. Die bijvoorbeeld het gezin waarin ze geboren zijn willen verlaten om zelf een gezin te beginnen. Een grondrecht volgens internationale verdragen.

Artikel 22 lid 2 van onze grondwet: "Bevordering van voldoende WOONGELENHEID is voorwerp van zorg der overheid." www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugb...

Artikel 8 lid 1 van EVRM: "Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn WONING en zijn correspondentie." wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-0...

Artikel 25 lid 1 van UDHR: "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, HOUSING and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control." www.un.org/en/about-us/universal-decl...

Artikel 11 lid 1 van ICESCR: "The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and HOUSING, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent." www.ohchr.org/en/instruments-mechanis...

Drie internationale verdragen die volgens onze eigen grondwet, boven onze grondwet gaan. Waarom gaan politici wel rennen voor klimaat, stikstof en asielzoekers, en niet voor onze eigen bevolking?! "Geen woning, geen Kroning." Dit probleem heeft het complete vorstendom van Beatrix mogen overleven. Mede doordat dit probleem niet ergens in de afgelopen driekwart eeuw is aangepakt, ontstaat er nu een ethisch dilemma wie die laatste betaalbare woning mag.

Waarom gebeurt er niets voor onze eigen burgers in vechtscheidingen, zwangere vrouwen die nog op zolder bij hun ouders wonen of andere mensen die in de meest schrijnende situaties op een woning wachten?!? Waarom blijft het stil als de kiezer dakloos is, maar springen politici wel in het gelid op het moment dat er een vreemdeling een nachtje geen onderdak heeft?!? Denkt ons kabinet dat ze alleen een hotelletje runnen?!?

Waarom komt Hugootje pas in actie als een asielzoeker op een stoel slaapt?!

Als U of uw voorgangers tijdig hadden geacteerd, dan was voorrang onnodig.