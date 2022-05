ADO Den Haag, een volslagen schijtclub geregeerd door debielen, gegijzeld door idioten, met langs de kant een opgefokte straaljager van een trainer die blijkbaar ook in de pepketel is gekletterd. Als de hooligans minutenlang op het veld mogen staan waardoor een wedstrijd stilgelegd moet worden, en er van de club (of gewoon: de ME) helemaal NIEMAND ingrijpt om dat gajes effetjes terug te joekelen naar de tribune, dan ben je dus niet langer de baas in eigen stadion - dan ben je een marionet van de capo op Midden-Noord. Als het gajes zelfs tijdens de allesbeslissende penaltyreeks met de hardloopschoenen gestrikt over de boarding hangt, dan ben je de controle over je club kwijt. En goh goh goh wat een verrassing zeg: meteen na de nederlaag worden spelers van Excelsior aangevallen en op hun smoel getimmerd door die mafklappers, en staan de supporters van Excelsior [nog uitzoeken waar die ineens vandaan komen, red.] doodsangsten uit omdat een grote groep Den Haag-supporters het weer eens verpest voor die welwillende kleine minderheid. En natúúrlijk loopt het daarna buiten het stadion ook uit de hand. Aangezien het die hoolies toch helemaal geen zak boeit: de clubleiding van ADO Den Haag mag zich KAPOT schamen. Hee maar vraagje: welke supporters zijn nou eigenlijk het aller- allerstoerst? Die van ADO Den Haag of die van Feyenoord?

