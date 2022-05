Vanavond Feyenoord tegen AS Roma voor de Mickey Mouse Eurocup, zeg maar de Champions League voor kneuzen. Gisterenavond en vandaag weer de gebruikelijke onhebbelijkheid om elkaar de hersens in te slaan in naam van de Religie van de Bal. En wij maar denken dat het denkraam van voetbalsupporters louter wordt bepaald door vier hoekvlaggen en twee goals. Er zijn al zestig mensen gearresteerd (twaalf Nederlanders), twintig mensen gewond geraakt, wat gasten het ziekenhuis in gemept, politieauto's verwoest en dat komt heus niet alleen door onze Rotterdamse vrienden, maar het zijn ook de Romeinse gladiatoren ('fuck you Rotterdam') die op de pleinen alvast op een onofficiële 1-0 willen komen. Die Romeinen zijn nog boos omdat Rotterdamse kalksteenwerkers de Barcacciafontein enkele jaren terug een matige opknapbeurt gaven. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die sippe Hoolie Couture door allemaal in het zwart verkleed te gaan. Enfin, vanavond Feyenoord - AS Roma, stijlloze voorspelling: 2-1 na verlenging.

Deze gaat alvast op de penaltystip liggen