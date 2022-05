Om maar met de kogel in de kamer te vallen: een eventuele moordpoging op Vladimir Poetin is mislukt, want hij staat nog op z'n poten. Zo'n gedwongen machtswissel zou een van de manieren kunnen zijn het geweld in Oekraïne, dat nu al 89 dagen duurt, te doen stoppen. Een oplossing voor het 'conflict' is immers nog ver weg: Rusland blijft kanonnenvoer leveren, oproer in het thuisland wordt neergeslagen, economische sancties beginnen nu pas te bijten, de Oekraïners zijn geenszins bereid territoriale concessies te doen en voor de geradicaliseerde Poetin is er geen weg meer terug. Kyrylo Budanov, hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten, zegt nu dat er twee maanden geleden een poging is gedaan om Poetin uit het leven te halen. "It was completely unsuccessful, but it took place." Details over het hoe, wat en wanneer geeft Budanov niet, wel was de dreiging (voor Poetin) niet afkomstig uit Oekraïne, maar uit de Kaukasus. De voorbije dagen ging een foto van Poetin met een kogelwerend vest viraal over het internet. Budanov kwam onlangs al in het nieuws met uitspraken over een mogelijke coup tegen Poetin, die volgens hem (of: volgens zijn info) zou lijden aan een ernstige vorm van kanker. Het volledige interview met Budanov komt morgen online, dus dan mogelijk meerrrr.