Het is nog immer druk bij het loket voor slachtoffers van de toeslagenaffaire, maar vaak is de melder bij het raampje geen gedupeerde ouder. "In de eerste drie maanden van dit jaar ging dat om ruim 80 procent van de melders", aldus de T. die de T. blijft. Vier op de vijf melders heeft dus helemaal geen recht op die standaardcompensatie van 30.000 euro, maar het blijft voor fraudeurs interessant om aan te sluiten in de rij, want de controle is minimaal. Ambtenaren zijn als de dood om te zwaar te handhaven en zo de fouten van de toeslagenaffaire te herhalen, terwijl toezicht wel nodig is. Want het is prima dat in deze zaak niet iedere vergoeding tot op de cent achter de komma wordt nagerekend, maar het is niet de bedoeling dat we cheques van 30k uitdelen aan iedere kinderloze opportunist. Toch blijft een afdeling handhaving uit. "Het kan door ouders als dreigend worden ervaren door de ervaringen in het verleden." Alles aan deze eindeloos voortslepende hersteloperatie schreeuwt slecht leiderschap. Als uw eigen ambtenaren hun werk niet meer durven uit te voeren omdat ze bang zijn voor de gevolgen van hun eigen beleid, dan is er iets goed mis in de B.V.. Was het natuurlijk al, maar dit gapende gat in de riolering van ons bestuur is nog steeds niet gedicht en de lucht is niet meer te harden. Is het al tijd voor een nieuwe bedrijfsleider?