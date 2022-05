"een asielzoeker aan het woord die kwaad was geworden omdat zijn accommodatie niet aan zijn hoge eisen voldeed.''

Is ook niet zo gek. Er wordt ze door hun 'reisagenten' (= mensensmokkelaars) een veel te rooskleurig beeld geschetst, althans dat beeld klopt wel grotendeels, maar is niet meteen bij aankomst in Nederland al 'werkelijkheid'; men moet wat geduld betrachten.

In februari schreef Marcia Luyten in de Volkskrant een artikel over de dagelijkse 'asielpraktijk'. Daarin stond oa het volgende:

"De Europese grensbewaker Frontex kreeg een 'smokkelfolder' in handen, een soort reisbrochure met informatie over de aantrekkelijke bestemmingen in Europa. Volgens die folder is Nederland een prachtige bestemming: de asielzoeker krijgt standaard een uitkering van 220 euro per maand. Wordt de aanvraag toegewezen, dan loopt de uitkering op tot 1.600 euro per maand. Bij 'Accommodatie': 'U verblijft in een huis. De Nederlandse overheid betaalt de huur.'"

Dus als die asielzoeker die folder ook heeft gelezen (gesteld dat hij geen analfabete asielzoeker is), dan kan ik mij zijn woede wel voorstellen, ja.