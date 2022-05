Abdulsalam was een 25 jarige Somaliër die rond 2015 naar Nederland kwam. Zijn vader leerde van zijn misdaden als bende lid, en lag het geld neer voor een vliegreis naar Nederland. Daar kon hij niemand tot schande zijn, en zou hij geld kunnen sturen. In Nederland werd Abdulsalam een statushouder, en kreeg hij werk bij een post bedrijf. Een flatje in een klein Zeeuws dorpje kreeg hij toegewezen. Voor jaren ging dit zijn gangetje. Op een gegeven moment kwam er een andere Somaliër hem tegen. Deze gaf hem een mes. Abdulsalam stak kort daarna op iemand in (vermoedelijk een Somaliër). De politie arresteerde hem in zijn flatje, en dat was het laatste wat er van hem gehoord is. Ik heb dit verhaal aangehoord waar iemand uit de politiek bij was. Iemand die zeggenschap had. En het werd compleet weg gefronst. In plaats van praten over veiligheid en verfijning van het asiel process; ging het maar weer over laadpalen. Want wie heeft z'n Tesla al? Rijdt lekker.

Tussen de macht en de statushouder zit zoveel afstand dat het eigenlijk niet uitmaakt of de dijken doorbreken of de oogst mislukt. Er is toch een partij + budget + risicomodel om het op te lossen, toch? Mooi. Geen vragen verder.