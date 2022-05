Sigrid Kaag verklaarde zondagavond na afloop van het ingelaste reparatiecongresje over Frans van Drimmelen en aanverwante casussen dat dit soort kwesties letterlijk overal in Nederland voorkomen: "Het speelt in de hele samenleving, bij overheid, bij bedrijven, bij álle verenigingen, organisaties." Nou, wij zijn dus een bedrijf in de samenleving, een organisatie zouden we onszelf niet durven noemen maar een soort vereniging zijn we wel, dus wij zijn logischerwijs hevig geschrokken van de door Sigrid Kaag geschetste situatie en we trekken die ons ook zeer sterk aan. Wij weten op dit moment niet wat wij exact verkeerd hebben gedaan, waar het mis heeft kunnen gaan en hoe die situatie zo lang heeft kunnen voortbestaan, maar we zijn vastberaden om tot op de bodem van de zaak te komen. Want dit kan zo niet langer en het moet stoppen, zowaar wij een integer bedrijf zijn. Op dit moment stellen we een integriteitscommissie samen (anoniem, want dat heurt zo, kennelijk), zijn we binnen ons netwerk op zoek naar een bevriend onderzoeksbureau dat een rapport wil opstellen (eventueel met schaduwbijlagen) en zullen we op later moment de bevindingen met onze leden delen. Vertrouw op ons, we zullen het enige juiste doen! #OndersteSteenBoven #NieuweBlogcultuur #WijZijnDieMensen

Goed gekozen muziekje, Nieuwsuur-snijtafel!

Nieuwsuur mag het niet breed trekken van Kaag, die het vervolgens zelf even over heel Nederland uitsmeert