Het mag nauwelijks nog een verrassing zijn.

De kabinetten Rutte hebben intussen toch wel voldoende bewezen dat die vooral, bijna uitsluitend, geïnteresseerd zijn in zichzelf. Dat er nog een maatschappij aan vast hangt is alleen maar onhandig en belemmerend.

Er is geen interesse in maatschappelijke problemen, het is verworden tot; we doen niks tot het (corona, immigratie enz enz) uit de hand loopt en dan forceren we een "oplossing" door dwang te gebruiken, of stellen iets verplicht. Het maakt niet uit wat het is, gewoon top-down iets roepen, of het nuttig is of niet maakt ook geen bal uit, ze móeten wel luisteren anders sturen we de M.E of de belastingdienst erop af.

Klaar.

"Je moet niet met de mensen in discussie gaan" maar ze gewoon voor voldongen feiten plaatsen. Dat regeert zoveel makkelijker, voor zover je over regeren kunt praten. Het is meer winkeltje spelen, bankiertje spelen, baasje spelen.