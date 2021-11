Tis goed om te lezen dat ze 2G er doorheen gaan krijgen. Alle ongevaccineerden die twijfelen zullen dan overstag gaan. Ik begreep zo'n bijna 50% van de nu ongevaccineerden zullen dan wel geen vaccineren en de andere helft zal zo lijkt het niet neit gaan vaccineren. Dat betekent zo'n 750.000 mensen wat neerkomt op ene procentje of 4,4 wat dan ongevaccineerd is op 17 miljoen mensen. De vaccinatiegraad zou dan 95,6% zijn. Gelukkig is de uitweg spuiten jabben prikken boosten en van dat alles dus is 95,6% opzeker niet genoeg. Dat moet nog veel hoger, liefst 100%, maar voor 99,2% zal het ook wel goed gaan zijn. Dat betekent dus vaccinatieplicht, waarmee je dus eigenlijk op wat robin hoods na misschien dus op een prima hoge vaccinatiegraad kan komen.

Omdat dit dan dus DE uitweg is is het vervolgens nog een kwestie van wat maanden en dan staat de lente voor de deur, zullen de cijfers gaan dalen en iedereen kan alleen binnenkomen met hun mooie app. Dus ja, dan gaat alles helemaal goed en kunnen we waarschijnlijk in juli of augustus of anders desnoods na de zomer zeg september / oktober de app en alles in de ban doen want ja: Corona ist verslagen!

Of zie ik nog iets over het hoofd? Zo moet het toch gaan lukken?