Er was eens een heel mooi meisje. Ze woonde in een kasteel, want daar werd ze gevangen gehouden door een heks. Toevallig was de naam van die heks Kauthar, maar dat doet er verder niet toe. Het prachtige meisje at de hele dag rozijnen en ze dronk heel veel aardappelsap. Vies! Het meisje was desondanks zo mooi, zo prachtig, zo sexy: iedereen die haar zag werd linea recta emotioneel. Haar huid was zacht, haar ogen felblauw, haar borsten waren fantastisch en schitterend en ze had lang blond haar, in een heerlijke vlecht. Het was het zachtste haar ter wereld, alsof het meisje iedere dag de allerbeste conditioner gebruikte. Het meisje wilde ook wel iets van de wereld zien, maar dat mocht dus niet, want ze zat gevangen. Iedere avond keek ze uit het raam, op zoek naar een prins op een wit paard. Een prins met een heerlijk lichaam en een enorm libido. Op een dag, toen ze weer uit het raam tuurde, zag ze in de verte iemand naderen. Het was een man! Was het een prins? JA! EEN PRINS! De prins klom in de vlecht. Het was Melvin Prins, stratenmaker te Zalk. Hij rook naar zweet, zware shag en bier. Het enige wat hij wilde was voetbal kijken, in de kroeg, AZ-Ajax (14.30 uur) en Feyenoord-PSV (16.45 uur) bijvoorbeeld. ZONDAG. VOETBALDAG. Ja toch. LIVE op ESPN, over voetbal lullen (of gewoon kantinepraat bezigen) mag in de comments.

UPDATE: AZ-Ajax 2-2, Ajax sowieso nog geen kampioen